Подростки из "Невограда-2" признаны виновными в националистических действиях

Городской суд Петербурга признал вину молодых участников националистической группировки.

Участники банды "Невограда-2" признаны виновными в совершении Молодых людей обвиняли по нескольким статьям УК. Вердикт, к которому Прокуратура шла более 2,5 лет, оказался положительным. Присяжные в течение двух часов определял эпизоды, по которым вина юных неонацистов была доказана. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

В результате с фигуранта Зайковского сняли обвинение в одном из избиений. Еще одного юношу - Забалуева - полностью оправдали. Наиболее строгим наказанием осудили лидера группировки Андрея Колесникова. Его посчитали виновным по всем пунктам и не заслуживающим снисхождения. Все остальные члены получили уголовное наказание.

У присяжных был лист из 258 пунктов, по которым нужно было определиться с решением. По сведениям от пресс-службы Объединенных судов, это самое затяжное дело в Петербурге за последние три года. Известно, что обсуждения виновности членов группировки начались вечером 17 апреля, а закончились утром 18 числа.Присяжным пришлось сделать перерыв в обсуждениях и уйти домой, а на следующий день собраться вновь и продолжить изучение вопроса. К 17 часам вечера они были готовы огласить общее мнение суду.

Стоит отметить, что заседание проводилось в закрытом режиме из-за того, что два из девятнадцати обвиняемых являлись несовершеннолетними на момент совершения злодеяний. Прокуратура занималась изучением обстоятельств преступлений более двух с половиной лет. Из-за затянувшихся разбирательств со стороны подсудимых, которые осознанно затянули срок изучения материалов дела, пришлось прекратить делопроизводства за возбуждение ненависти и вражды.

Сторона обвинения считает, что сначала банда начинала с небольших нападений. Затем преступления стали более серьезными, вплоть до жестокого убийства иностранца из Узбекистана. Этот инцидент произошел в ноябре 2013 года у метро "Рыбацкое". Толпа подростков избила жертву кастетами и острым оружием. В результате мигрант скончался на месте от множественных колотых ран. Также петербуржцы признаны виновными в случаях грабежа, разбоя и телесных повреждениях. Группировка орудовала в Северной столице с 2012 по 2014 год.