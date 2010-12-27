Присяжные признали вину участника расстрела сотрудников вневедомственной охраны Петербурга в 2010 году

Еще один обвиняемый по делу о расстреле полицейских приговорен судом.

В Петербургском суде вынес приговор последнему фигуранту дела о расстреле сотрудников вневедомственной охраны. Преступление произошло в 2010 году.

Вячеслава Парушенкова признали виновным в бандитизме и убийстве представителей власти. Об этом сообщает пресс-служба Объединенных судов по региону. Вердикт вынесли присяжные вечером 25 декабря. Уполномоченные лица сочли достаточными доказательства прокуратуры о причастности мужчины к преступной группировке, которая занималась разбойными нападениями на салоны игровых автоматов. Большинство поддержало следствие в признании вины за посягательство на жизни сотрудников полиции. Петербуржца оправдали по одному пункту - незаконном обороте оружия.

Отметим, что подсудимый был пойман только в июне 2016 года. Он скрывался на лесозаготовке, жил как отшельник и прервал связи с семьей.

Напомним, что в августе 2010 года во время исполнения обязанностей в Красногвардейском районе были расстреляны полицейские. Они заметили оружие в салоне остановленного автомобиля. При осмотре багажника им выстрелили в головы. Один человек погиб, второй получил тяжелые ранения. Первый приговор по данному делу был оглашен в 2014 году. Следствие осудило непосредственного киллера. В настоящее время злоумышленник находится в тюрьме. Он будет сидеть в изоляции в течение 21,5 года.