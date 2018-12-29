Присяжные оправдали двоих фигурантов дела о расправе с полицейскими на Муринской дороге

Главный подозреваемый все же признан виновным.

Фигуранты расследования дело о расстреле петербургских полицейских оправданы судом присяжных. Представители не усмотрели доказательств со стороны обвинения в отношении двоих мужчин. Главаря группировки признали виновным. В результате двоих подозреваемых отпустили из-под стражи. Еще один мужчина отпущен под подписку о невыезде. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов по региону.

Напомним, что инцидент произошел в декабре 2015 года, когда банда из налетчиков сначала незаконно проникла на территорию строительной площадки, а затем расправились с пытавшимися их остановить полицейскими. На Муринской дороге злоумышленники подожгли служебный УАЗ, в котором сидели оперативники. Один из них был госпитализирован в тяжелом состоянии. Второму повезло еще меньше: он погиб при исполнении. Также преступники смогли украсть со стройобъекта 24 миллиона рублей. Материалы дела насчитывают 40 томов. В деле рассмотрены показания 100 свидетелей и результаты 100 экспертиз.

Местный житель Нусинович частично признал вину в том, что нелегально хранил дома два патрона. Именно его отправили под подписку о невыезде. Геворкян и Левинский отправили домой.

Фото: Piter.tv