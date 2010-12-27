Приставы Петербурга заставили мужчину чистить канавы в Парголово

Петербуржца заставили прочищать мелиоративные каналы в Парголово, которые он засорил во время строительства на своем участке. На работу его замотивировали ограничения от приставов.

Судебные приставы суровыми ограничениями заставили петербуржца чистить каналы, которые он засорил во время работ на своем участке.

39-летний мужчина вел стройку на своем участке в Парголово. При этом его не сильно заботил вопрос утилизации отходов работ. Весь строительный мусор оказался в итоге в водоотводных каналах. После этого мелиоративные каналы серьезно пострадали. Из-за этого под водой оказались лесной массив и частные земельные участки. На мужчину в суд подала природоохранная прокуратура.

Суд обязал владельца участка провести очистку каналов от строительного мусора, грунта и отходов производства. За исполнением его следили приставы из Межрайонного отдела УФССП по Петербургу. Но мужчина не торопился приступать к работам. Тогда сотрудники службы решили замотивировать его. Они наложили запрет на регистрационные действия на три иномарки (Mini Cooper, Toyota и Ford), две квартиры, нежилое помещение и участок мужчины.

Петербуржца предупредили об ответственности за неисполнение требований. Спустя некоторое время приставам предоставили сведения об исполнении предписаний суда. Также мужчина заплатил пять тысяч рублей исполнительского сбора.