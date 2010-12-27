Приставы Петербурга заставили мужчину чистить канавы в Парголово

Судебные приставы суровыми ограничениями заставили петербуржца чистить каналы, которые он засорил во время работ на своем участке.
39-летний мужчина вел стройку на своем участке в Парголово. При этом его не сильно заботил вопрос утилизации отходов работ. Весь строительный мусор оказался в итоге в водоотводных каналах. После этого мелиоративные каналы серьезно пострадали. Из-за этого под водой оказались лесной массив и частные земельные участки. На мужчину в суд подала природоохранная прокуратура.
Суд обязал владельца участка провести очистку каналов от строительного мусора, грунта и отходов производства. За исполнением его следили приставы из Межрайонного отдела УФССП по Петербургу. Но мужчина не торопился приступать к работам. Тогда сотрудники службы решили замотивировать его. Они наложили запрет на регистрационные действия на три иномарки (Mini Cooper, Toyota и Ford), две квартиры, нежилое помещение и участок мужчины.
Петербуржца предупредили об ответственности за неисполнение требований. Спустя некоторое время приставам предоставили сведения об исполнении предписаний суда. Также мужчина заплатил пять тысяч рублей исполнительского сбора.