На улице Декабристов приставы закрыли незаконное кафе, которое маскировалось под жилые квартиры

По решению суда в Адмиралтейском районе закрыли кафе, которое по документам являлось жилыми квартирами.

Судебные приставы закрыли незаконное кафе по улице Декабристов. Сообщается, что заведение было открыто на территории жилых помещений, которые принадлежали двум братьям.

Хотя родственники и открыли ресторан на первом этаже, соседи все равно были недовольны положением дел. Владелица квартиры, которая располагается над нелегальным общепитом, обратилась в суд. Женщине удалось добиться положительного решения, с чем она и пришла к приставам. Сотрудник ведомства посетил кафе и передал его хозяевам требование привести помещения в надлежащий вид и прекратить использовать пространство в качестве частного предприятия. Затем зону пришлось опечатать.