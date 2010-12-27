Приставы Петербурга заставили ресторан сдать 1,5 кг некачественных кабачков

В одном из петербургских ресторанов нашли кабачки, которые не имели нужной маркировки. В итоге изъятием овощей и сбором штрафа занимались судебные приставы.

Судебным приставам пришлось добиваться от одного из петербургских ресторанов выдачи подозрительных кабачков. Полтора килограмма овощей в холодильнике заведения в Курортном районе нашли сотрудники Роспотребнадзора. У продуктов не было маркировки о сроке годности товара, условиях хранения. А также наименовании и месте нахождения изготовителя. Это нарушает административную статью о продаже товаров без маркировки и нанесения информации.

Исполнительный лист отправили судебным приставам Кронштадтского и Курортного района. Ответственность за кабачки легла на управляющую ресторана. В итоге после уведомления от приставов, женщина сама принесла овощи к ним. Кабачки отправят на уничтожение. Также она заплатила пять тысяч штрафа. Своевременное решение проблем помогло ей избежать дальнейших проблем.