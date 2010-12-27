Приставам официально разрешили задерживать алиментщиков

Приставы получили свободу действий при задержании алиментщиков.

Президент Российской Федерации подписал указ, разрешающий приставам задерживать алиментщиков без вмешательства сотрудников полиции. Поправки уже внесены в Кодекс об административных нарушениях.

Напомним, что ранее принудительная доставка в суд лиц, не платящих алименты, осуществлялась только при содействии правоохранительных органов. Такая система усложняла процесс, а также требовала дополнительных расходов.

Отметим, что неуплата алиментов в течении месяца или двух грозит нарушителям принудительными работами, арестом на 15 суток или даже денежным штрафом до 20 тысяч рублей.