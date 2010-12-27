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Приставам официально разрешили задерживать алиментщиков
Сегодня, 9:25
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lesjasap
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Приставам официально разрешили задерживать алиментщиков

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Приставы получили свободу действий при задержании алиментщиков.

Президент Российской Федерации подписал указ, разрешающий приставам задерживать алиментщиков без вмешательства сотрудников полиции. Поправки уже внесены в Кодекс об административных нарушениях. 
 
Напомним, что ранее принудительная доставка в суд лиц, не платящих алименты, осуществлялась только при содействии правоохранительных органов. Такая система  усложняла процесс, а также требовала дополнительных расходов. 
 
Отметим, что неуплата алиментов в течении месяца или двух грозит нарушителям принудительными работами, арестом на 15 суток или даже денежным штрафом до 20 тысяч рублей. 
Теги: алименты , законодательство , новый указ , приставы
Категории: Новости России

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