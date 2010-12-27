Пришельцы среди нас: интернет-пользователи приняли "Зенит-Арену" за НЛО

"Зенит-Арена" временно стала космической летающей базой пришельцев в сознании пользователей Сети.

В социальной сети Twitter пользователь с ником mildlyinteresting выложил фотографию “Зенит-Арены”, окутанной туманом. На данном снимке стадион напоминает НЛО, чем вызвал шквал отзывов о том, что в Петербурге замечена “тарелка” пришельцев. Действительно, в связи с выбранным ракурсом, футбольная площадка напоминает парящее здание.

В итоге автору поста пришлось уточнить информацию. Он добавил, что на изображении действительно запечатлен спортивный объект, созданный японским архитектором. А “зависание” в небе можно объяснить погодными условиями Северной столицы.

Отметим, что проект был заказан у мастера Кисе Курокава. Иностранец вдохновлялся космической тематикой и рассчитывал, что его творение будет походить на инопланетную сферу. Стадион был представлен за год до смерти японца.

Фото: Twitter/mildlyinteresting



