Природоохранная прокуратура обратилась в суд и потребовала ликвидировать свалку вблизи аэропорта Пулково

На Штурманской улице уборочная компания складировала отходы.

Природоохранная прокуратура обратилась в суд с требованием уничтожить незаконную свалку около аэропорта Пулково. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомство обратились активисты, которые поделились своими переживаниями по поводу полигона. Правоохранители проверили информацию и подали иск в адрес руководства и в суд.

На Штурманской улице уборочная компания складировала отходы, которые представляют опасность для экологии. Кроме того, свалка привлекает птиц, что мешает нормальному движению воздушных судов.

Ранее на Piter.tv: полицейские выявили еще одно звено в бизнесе по продаже поддельных сигарет.

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