Движение трамваев в центре Петербурга встало из-за неправильной парковки

Больше часа трамваи маршрутов № 16, 25 и 49 направлялись по укороченным трассам.

Сегодня из-за неправильной парковки одного человека пострадали десятки петербуржцев: движение трамваев по улице Марата, в Свечном переулке и на Коломенской улице остановилось, движение некоторых машин – тоже.

В соцсетях петербуржцы отметили, что ситуация не менялась на протяжении более часа. Издание "Фонтанка" со ссылкой на "Горэлектротранс" отметило, что трамваи остановились в 13:12. На место вызвали полицейских, однако владелица авто вернулась быстрее и освободила проезд, но уже позже 14:30.

Трамваи № 16, 25 и 49 направлялись по укороченным трассам. Сейчас движение осуществляется в штатном режиме.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Вконтакте