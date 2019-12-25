Припаркованный BMW заметили у галереи бутиков на Большом проспекте. Хозяин пока не нашелся

Хотя предположение журналистам удалось сделать.

На Петроградской стороне в Петербурге местные жители обратили внимание на автомобиль BMW, который припарковался у галереи бутиков на Большом проспекте с нарушениями. Иномарка максимально близко припарковалась ко входу. Журналисты портала "Фонтанка" предположили, кто мог находиться за рулем машины.

Выяснилось, что машину по договору лизинга отдали в пользование компании Александра Гракуна "Севзапэнергострой" – данная компания занимается переоборудованием городских автобусных парков под внедрение газомоторного топлива.

На фоне автомобиля в соцсетяхчасто фотографировался сын бизнесмена – Александр Гракун-младший. Ни молодой человек, ни его отец не ответили на вопрос журналистов о парковке.

Фото: "Фонтанка"