Принятие Украины в НАТО не должно быть на повестке саммита, заявил Сийярто

Петер Сийярто призвал Запад не питать иллюзии украинцев.

Вопрос о приеме Украины в состав Североатлантического военного альянса не должен появиться на повестке дня Вильнюсского саммита НАТО, который состоится в июле 2023 года. Соответствующее заявление в рамках пресс-конференции с местными журналистами в Осло сделал венгерский министр по иностранным делам Петер Сийярто. Дипломат пояснил, что говорить на мероприятии блока о каком-либо "расписании" для киевского режима было бы нечестно. Он пояснил,т что невозможно обсуждать вопрос вступление какой-либо страны, которая находится в состоянии вооруженного конфликта, в состав НАТО.

Присоединение воюющей страны к НАТО не может появиться на повестке дня. Я думаю, что в закрытом кругу есть согласие по поводу того, что воюющую страну нельзя принимать в НАТО. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

По мнению Петера Сийярто, Запад может убеждать украинцев, что они на саммите НАТО в Литве получат какое-то расписание вступления в НАТО, но Венгрия призывает коллег не создавать иллюзии для украинцев, которые не будут осуществлены в реальности.

МИД Венгрии призвал расширять ослабевший Евросоюз.



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