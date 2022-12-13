МИД Венгрии призвал расширять ослабевший Евросоюз

Петер Сийярто рассказал о поддержке Кишиневе в евроинтеграции.

Евросоюз в последнее время ослаб, поэтому региональное содружество нуждается в расширении количества своих стран-членов. Соответствующее заявление в рамках совместной пресс-конференции с молдавским коллегой в Кишиневе сделал венгерский министр по иностранным делам Петер Сийярто. Чиновник пояснил,что решать вопрос ЕС будет в том числе и за счет Республики Молдавия. Он добавил, что прибыл в страну ради обсуждений вопросов взаимного сотрудничества. В будапеште намерены поддерживать Кишинев в его процессе евроинтеграции.

Мы должны признать, что в последнее время ЕС сильно ослаб. В то же время внешнее партнерство укрепляет ЕС, поэтому мы призываем европейские государства к скорейшему расширению ЕС. Венгрия оказала всю возможную поддержку Молдавии. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

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