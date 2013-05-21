Принят трехлетний бюджет Выборгского района Ленобласти

Наибольший удельный вес бюджетных расходов приходится на социальную сферу – более 70%.

Бюджет муниципального образования "Выборгский район" на 2022 и последующие 2023 -2024 годы утвержден 7 декабря советом депутатов МО "Выборгский район". Заседание провел глава муниципального образования Дмитрий Никулин. Участие в нем принял глава районной администрации Валерий Савинов.

Прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в 2022 году – 5 535 742,3 тысяч рублей; объем расходов местного бюджета в сумме 5 535 742,3 тысяч рублей.

На плановый период 2023 года – 5 539 412,5 тысяч рублей и на 2024 год в сумме 2 772 871,7 тысяч рублей; общий объем расходов местного бюджета на 2023 – 5 489 412,5 тысяч рублей, на 2024 год в сумме 2 722 871,7 тысяч рублей. Профицит на 2023 год утвержден в размере 50 000,0 тысяч рублей и на 2024 год – 50 000,0 тысяч рублей.

Бюджет района планируется бездефицитным. В 2022 году объем расходов равен объему доходов. На последующие 2 года закладывается профицитный бюджет (превышение доходов над расходами).

Наибольший удельный вес бюджетных расходов приходится на социальную сферу – более 70%.

Также выборгские депутаты утвердили бюджет города на 2022 год.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО