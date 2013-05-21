Выборгские депутаты утвердили бюджет города на 2022 год

Доходная часть бюджета на 2022 год запланирована в сумме 695 785,4 тысяч рублей.

Городские депутаты утвердили во втором чтении проект бюджета муниципального образования "Город Выборг" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. В заседании, которое провел глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин, принял участие глава районной администрации Валерий Савинов.

Проект главного финансового документа, утверждающего основные характеристики местного бюджета на трехлетний период, представил народным избранникам председатель комитета финансов районной администрации Константин Паничев.

Доходная часть бюджета на 2022 год запланирована в сумме 695 785,4 тысяч рублей, 2023 год – 728 462,1 тысяч рублей, 2024 год – 762 682,7 тысяч рублей.

В следующем году поступления налоговых доходов прогнозируются в сумме 517 317,70 тысяч рублей, неналоговых – 127 486,3 тысяч рублей. Наибольшее значение в структуре налоговых доходов – у налога на доходы физических лиц (73,6%), в неналоговых – у арендной платы за землю (44,2%).

Расходная часть городского бюджета в 2022 году прогнозируется в сумме 695 785,4 тысяч рублей, 2023 год – 728 462,1 тысяч рублей, 2024 год – 762 682,7 тысяч рублей.

Ранее Совет депутатов Выборгского района утвердил претендентов в представительные органы.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО