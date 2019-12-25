Приморский районный суд прекратил уголовное дело в отношении сотрудника "Ленсвета"

Дело прекратили с правом реабилитации.

Приморский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело в отношении начальника Приморского эксплуатационного района СПб ГУП "Ленсвет" Сергея Мовила. Он обвинялся в получении взятки, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Подсудимому вменялось, что он предлагал собственникам за деньги подключить их к электросети без заключения договоров. Вторая сторона на это соглашалась.

Уголовное дело поступило в суд в конце марта 2019-го года. Следователям не удалось установить, к каким именно источникам электроснабжения Мовила подключал торговые комплексы, павильоны и бытовки.Часть сооружений на момент выявления преступления были ликвидированы. Кроме того, перегруза сетей, которые которые оборудованы автоматизированной системой фиксации незаконных подключений, в указанный следствием период по указанным адресам, не было.

В результате прокурор отказался от обвинения по одной из статей в связи с недосказанностью.

Кроме того, от потерпевшего поступило ходатайство о прекращении дела, так как обвиняемый загладил причиненный вред. За примирением сторон дело прекратили.

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