Кот из Приморья проехал 130 километров на задней подвеске автомобиля

Приморский кот проехал 130 километров в заднем колесе. Повредилось только ухо животного.

Автомобилисты из Приморья заметили что-то странное, когда проехали 130 километров по трасе. Остановившись, молодые люди обратили внимание на подвеску заднего колеса, а когда его сняли. внутри оказался кот-экстримал.

По словам очевидцев, автомобилисты ехали с Арсеньева. В Михайловке слышали звук, похожий на мяуканье. Проделав необходимую операцию, кота извлекли. Он оказался жив и здоров, отделался лишь царапиной на ухе.

Хозяева автомобиля недоумевают как такое могло произойти. "Вот ты экстримал!" - сказали автолюбители после того, как достали дрожащего кота из-под автомобиля.

Видео: YouTube - Deita.ru news