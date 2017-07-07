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Кот из Приморья проехал 130 километров на задней подвеске автомобиля

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Приморский кот проехал 130 километров в заднем колесе. Повредилось только ухо животного.

Автомобилисты из Приморья заметили что-то странное, когда проехали 130 километров по трасе. Остановившись, молодые люди обратили внимание на подвеску заднего колеса, а когда его сняли. внутри оказался кот-экстримал.

По словам очевидцев, автомобилисты ехали с Арсеньева. В Михайловке слышали звук, похожий на мяуканье. Проделав необходимую операцию, кота извлекли. Он оказался жив и здоров, отделался лишь царапиной на ухе.

Хозяева автомобиля недоумевают как такое могло произойти. "Вот ты экстримал!" - сказали автолюбители после того, как достали дрожащего кота из-под автомобиля. 

Видео: YouTube - Deita.ru news

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Категории: Лента новостей Происшествия Новости России

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