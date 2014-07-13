Театр из Владивостока показал Петербургу свою Эдит Пиаф

В программе “Большие гастроли” принял участие Приморский драматический театр им. Максима Горького.

На сцене ТЮЗа им. Брянцева труппа из Владивостока сыграла четыре спектакля: "Анна Каренина", "TOVARICH", "Ковбой. Король.Великолепный", "Эдит Пиаф и ее демоны".

Музыкально-мистическая мелодрама "Эдит Пиаф и её демоны" режиссёра Вадима Данцигера завершила гастрольный тур.

Это познание мира человека, которого вы видите на сцене. И то, что он говорит опрокидывается вот сюда, к вам, к зрителям.Это самое дорогое. Нельзя врать! Ефим Звеняцкий, худрук театра им. Горького

Подарком для петербургского зрителя стали исполненные вживую актрисой театра песни французской дивы. На сцене разворачивается история некрасивой маленькой девочки-воробушка со скверным характером.

Актеры знакомят зрителей с яркими моментами из жизни Эдит Пиаф. Например, первый концерт в кабаре "Жернис" и выступление в лагере для военнопленных.

А чем модно вдохновляться для такого образа? Конечно, ей самой, ее жизнью, ее невероятной энергетикой, любовью и творчеством. У нее очень бурная и яркая судьба. Поражает все, от дня ее рождения до самого конца. Наталья Овчинникова, исполнительница роли Эдит Пиаф

Лейтмотивом спектакля стали отношения звезды с мужчинами. Внутренним голосом возникают её возлюбленные: Луи Дюпон, Луи, Леппле, Марсель Сердан.

Мама актриса у Эдит была, и практически не занималась свом ребенком, как это часто бывает. Вот такая моя героиня, неблагополучная женщина, скажем так. Яна Мялк, исполнительница роли матери Эдит Пиаф

Певица ломала ребра, была зависима от наркотиков, страдала от болезни печени, но никогда не переставала петь: "Я нужна, пока я пою".

Ранее стало известно, что в этом году кинофестиваль "Кинотавр" пройдет в Сочи с 18 по 25 сентября.

Видео, фото: Piter.TV