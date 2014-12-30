Насилие в отношении женщины-полицейского в Петербурге привело к "уголовке"

Уголовное дело возбуждено по двум статьям.

Насилие в отношении женщины-полицейского в Петербурге привело к уголовному делу. О деталях случившегося рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 20 марта.

Выяснилось, что накануне при патрулировании сотрудники полиции задержали 53-летнего гражданина Азербайджана. Причиной стало нарушение правил пребывания на территории России. Когда мужчину доставляли в 24-й отдел полиции, он оказал сопротивление о нанес травму 35-летней сотруднице полиции, сообщили в МВД.

По факту причинения насилия в отношении полицейского материалы направлены в следственные органы. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статьям 318 (Применение насилия в отношении представителя власти) и 319 (Оскорбление представителя власти) УК РФ.

Фото: Piter.tv