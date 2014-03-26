Он считает, что скоро все будет так, как раньше.

Писатель Захар Прилепин высказался про возвращение одиозных артистов. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу "Эмпатия Манучи". Прилепин считает, что все артисты, которые покинули Россию после начала спецоперации на Украине, скоро вернутся обратно. Он подчеркнул, что скоро все будет так, как раньше.

Может быть самое озверелое не вернется. Это какие-то отдельные персонажи, но, в целом, все это съедется обратно на одни и те же места. Захар Прилепин, писатель

Ранее Прилепин высказался о культурной элите, которая не поддержала спецоперацию.

Видео: YouTube / Эмпатия Манучи