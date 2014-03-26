По его мнению, эти люди не могут выступать против своей страны в любом военном конфликте.

Писатель Захар Прилепин высказался о культурной элите, которая не поддержала спецоперацию на Украине. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу "Эмпатия Манучи".

По мнению Прилепина, те, кто не поддерживают спецоперацию, не могут выступать против своей страны в любом военном конфликте. Он отметил, что это часть их работы по контракту, согласно которому деятели культуры получают государственные деньги.

Если ты хочешь выступить против армии и государства, подписывай бумагу, пиши рапорт, уходи на на вольных хлебах можешь говорить все, что угодно. Захар Прилепин, писатель

Ранее Шац осудил Миронова за спектакли в Мариуполе.

Видео: YouTube / Эмпатия Манучи