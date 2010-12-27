Суд дал условный срок петербуржцу, приковавшего детей из-за брошенной петарды

В Купчине осудли петербуржца, совершившего самосуд над детьми: мужчине дали год условно.

В Петербурге мужчине, приковавшему детей к перилам дали условный срок в один год. Такое решение принято во Фрунзенском районном суде. Местного жителя Сергея Минаева признали виновным в неправомерных действиях в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры по региону.

Напомним, что петербуржец разозлился на мальчиков10-ти и 11-ти лет из-за того, что те бросили петарду под его автомобиль. Водитель решил самостоятельно наказать безобразников, заставив их провести около часа в наручниках в парадной дома по Стрельбищенской улице. Дети были прикованными до тех пор, пока представители полиции не привели родителей школьников.

Кроме наказания в виде условного лишения свободы, судья счел правомерным гражданский иск о компенсации морального вреда. Обвиняемого принудили выплатить пострадавшим по 40 тысяч рублей.

