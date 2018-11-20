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Прихожане Александро-Невской лавры смогут спасти детские жизни

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В святилище появился терминал для перевода денег на лечение больных детей.

В Александро-Невской лавре Северной столицы появился терминал, с помощью которого у владельцев денежных карт появится возможность отсылать желаемые суммы на лечение больных детей, в том числе на проведение дорогостоящих операций. Об этом сообщает сетевое издание "Gazeta.SPb".

Сам процесс перевода денег прост: необходимо всего-то вставить карту в банкомат, ввести пин-код и указать сумму.

После этого у пожертвования появляется специальный номер, по которому на сайте фонда WorldVita можно проверить, поступили ли деньги куда нужно. 

 Источник: сетевое издание "Gazeta.SPb

Фото: Большая российская энциклопедия

Теги: благотворительная акция, новости санкт петербург, церкви и благотворительность
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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