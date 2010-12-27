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Приход, который самовольно построил храм в Колпино оштрафовали на 300 тысяч
Сегодня, 21:48
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IRINA_CHALKINA
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Приход, который самовольно построил храм в Колпино оштрафовали на 300 тысяч

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Православные построили торговый павильон.

Приход Свято-Троицкого собора в Колпино оштрафован ГАТИ за несогласоанную постройку торгового павильона возле храма. Об этом сообщили пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

Оказалось, что в мае этого года приход выкопал котлован, но не отгородил постройку забором и даже не поставил знак. Священослужители также не получили ордер на постройку в ГАТИ. По данным ведомства, земля на которой образовался торговый павильон находится в собственности у города. 

Как сообщают инспеторы, священослужители ошибочно полагали, что если они орендуют землю у города, то ордер от ГАТИ на строительные работы им не нужен. 

За такие несогласованные строительные работы приход оштрафовали на 300 тысяч рублей. 

Фото: Pixabay

Теги: гати , петербург
Категории: Лента новостей Новости СПб

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