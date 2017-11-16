Участок "Скандинавии" отремонтируют за 2,5 миллиарда

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" объявил электронный аукцион на проведение работ на трассе "Скандинавия". Их начальная стоимость составит почти 2,5 миллиарда рублей.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" объявил электронный аукцион на проведение работ на двух участках трассы А-181 "Скандинавия" на подъезде к МАПП "Светогорск" общей протяженностью 26,4 километра.. Их начальная стоимость составит почти 2,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает "47news".



Подрядчику нужно будет заменить асфальтовое покрытие, расчистить полосу отвода от валунов, установить барьерное ограждение, нанести разметку термопластиком, оборудовать дорогу знаками и организовать остановки.



Работы должны быть выполнены к ноябрю 2018 года.

