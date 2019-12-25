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Приговор историку Олегу Соколову огласят в следующую пятницу
Сегодня, 21:40
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smirenny

Приговор историку Олегу Соколову огласят в следующую пятницу

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Судебное заседание пройдет в 12:30.

В понедельник, 14 декабря, прошло очередное заседание по уголовному делу в отношении Олега Соколова, на котором были заслушаны последнее слово подсудимого, а также мнения сторон о конечном приговоре. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов. 

Приговор огласят в 12:30 в следующую пятницу, 25 декабря.

Так, сторона защиты просит учесть в качестве смягчающих обстоятельств, что Олег Соколов признал вину и раскаялся, у него есть дети, хронические заболевания. Кроме того, подсудимый активно способствовал раскрытию и расследованию преступления. Адвокаты напомнили, что потерпевшая вела себя аморально. В конечном итоге сторона защиты просит назначить Соколову  наказание по ч.1 ст.222 УК РФ – ограничение свободы, по ч.1 ст.105 УК РФ – не более 8 лет.

Сторона обвинения просит суд признать Соколова виновным и назначить ему наказание в виде 13 лет лишения свободы по ч.1 ст.105 УК РФ, по ч.1 ст.222 УК РФ – 3 года. В совокупности – 15 лет в ИК строгого режима.

В последнем слове Соколов сказал, что его жизнь никогда не будет прежней, скорее всего он не переживет эти годы в тюрьме. Он также попросил родителей убитой Анастасии Ещенко простить его хотя бы чуть-чуть.

Ранее мы писали, что государственный обвинитель просит назначить Соколову 15 лет лишения свободы.

 

Теги: дело олега соколова, олег соколов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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