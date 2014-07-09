Работа пригородных автобусов будет возобновлена весной 2022 года.

В Петербурге пригородные автобусы переходят на зимнее расписание. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

Осенью традиционно снижается пассажиропоток на пригородных маршрутах, востребованных в летний период.

С 8 ноября приостанавливается движение автобусов по маршрутам:

- № 488 "С-Петербург, ж-д ст. "Сергиево" – садоводство "Кировец" по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, пятницам.

- № 469 "ст.м. "Ул. Дыбенко – садоводство "Восход-2" по понедельникам, вторникам, средам, четвергам.

Также с 8 ноября автобусы маршрута № 13А "ул. Костюшко – ул. Пилотов, 61" будут следовать только до конечного пункта "Авиагородок, академия".

С 12 ноября приостанавливается движение автобусов по маршруту № 555 "ул. Ж. Егоровой - 45 км автодороги "С-Петербург-Парголово-Огоньки".

И с 12 ноября по пятницам, субботам и воскресеньям пассажиры смогут воспользоваться временным маршрутом № 469А.

Работа пригородных автобусов будет возобновлена весной 2022 года.

Ранее стало известно, как нерабочие дни повлияли на пассажиропоток в Петербурге.

Фото: Piter.tv