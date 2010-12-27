Петербуржцы встали в пробки из-за приезда Медведева

В центре города карта окрашена в красный цвет.

Днем 9 сентября жители Петербурга вынуждены стоять в пробках из-за приезда премьер-министра Дмитрия Медведева. В центре города карта окрашена в красный цвет. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Пробки".

В частности, покраснела Садовая улица от Лермонтовского проспекта до улицы Ломоносова. Также стоит Спасский переулок от Садовой улицы до набережной канала Грибоедова. Напряженно в самом центре Петербурга: на Невском проспекте, Английской набережной, Малой Морской улице, набережной реки Фонтанки, Дворцовом мосту. На этих участках дороги автомобилисты двигаются со скоростью 5 км/ч.

В понедельник, 9 сентября, Дмитрий Медведев прилетел в Петербург на Менделеевский съезд по общей и прикладной химии. На встречу съехались ученые из 52 стран мира. Событие продлится до 13 сентября.

Ранее мы писали о погоде в сентябре в центральной части России.

Фото: скриншот "Яндекс. Пробки"