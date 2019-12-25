В СИЗО и колониях Петербурга возобновили прием передач и посылок

Вскоре также возможно возобновление коротких свиданий.

С 16 июня в колониях и СИЗО Петербурга и Ленобласти снова разрешается передавать подозреваемым, обвиняемым и осужденным посылки и передачи от родственников. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

В то же время во всех учреждениях пока сохраняются ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Режимно-ограничительные требования останутся в силе до момента стабилизации эпидемобстановки в городе и области. Кроме того, в случае улучшения санитарной обстановки в учреждениях УФСИН планируют поэтапно снимать ограничения. Уже с 22 июня возможно возобновление коротких свиданий и работы следственных кабинетов.

Ранее мы рассказывали, что суд назначил наказание двум сотрудницам полиции Ленобласти за взяточничество.

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