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Причиной поножовщины в школе под Иркутском могло стать унижение
Сегодня, 14:23
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Причиной поножовщины в школе под Иркутском могло стать унижение

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В пресс-службе прокуратуры региона начали проверку по факту инцидента.

Причиной поножовщины в школе под Иркутском могло стать унижение. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Инцидент произошел в школе Нижнеудинска Иркутской области. В пресс-службе прокуратуры региона начали проверку по факту поножовщины. По информации источника, школьника, который ударил другого подростка, унижали.

В СМИ появилась информация, что школьник пронес в учреждение нож и ударил им своего одноклассника. Также сообщалось, что нападавший долгое время конфликтовал с пострадавшим, которого госпитализировали с проникающим ранением грудной клетки.

Ранее мы сообщали, что женщина и ребенок стали жертвами пожара в Мытищах.

Фото: Piter.tv

Теги: иркутск, поножовщина, школа
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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