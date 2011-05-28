Женщина и ребенок стали жертвами пожара в Мытищах

По предварительной версии, причиной пожара стала неисправность электропроводки.

Женщина и ребенок погибли в результате пожара в Мытищах. Об этом сообщил телеканал "360".

Инцидент произошел в ЖК "Новое Медведково" на улице Кадомцева. По словам очевидцев, в одной из квартир началось задымление. Прибывшие на место экстренные службы не смогли подъехать ближе к дому из-за припаркованных автомобилей.

Спасатели вызволили из квартиры мать с ребенком, а также потушили огонь в квартире. Врачи пытались откачать пострадавших, но оба скончались. По предварительной версии, причиной пожара стала неисправность электропроводки.

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Видео: 360tv.ru