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В Астрахани загорелось административное здание

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Площадь огня составила 400 квадратных метров.

В Астрахани загорелось административное здание. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Астраханской области.

Инцидент произошел вечером 16 декабря на улице Звездной. В дежурную часть поступило сообщение о возгорании кровли и внутренней отделки в административном здании. Площадь огня составила 400 квадратных метров.

На месте происшествия работал 67 специалистов и 16 единиц техники. Спустя несколько часов пожар был локализован.

Ранее мы сообщали, что в Башкирии загорелся частный рыбный цех.

Видео: МЧС России

Теги: административное здание, астрахань, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар,

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