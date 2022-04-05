В Астрахани загорелось административное здание. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Астраханской области.
Инцидент произошел вечером 16 декабря на улице Звездной. В дежурную часть поступило сообщение о возгорании кровли и внутренней отделки в административном здании. Площадь огня составила 400 квадратных метров.
На месте происшествия работал 67 специалистов и 16 единиц техники. Спустя несколько часов пожар был локализован.
Ранее мы сообщали, что в Башкирии загорелся частный рыбный цех.
Видео: МЧС России
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