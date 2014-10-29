Причал у Летнего сада в Петербурге обновят

Железобетонные понтоны причала заменят на металлический понтон.

Причал на Дворцовой набережной у Летнего сада в Петербурге готовится к обновлению. Об этом 12 июля рассказали в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Железобетонные понтоны причала заменят на металлический понтон. Будут установлены четыре причальных пала и опорные конструкции для крепления переходных трапов, обеспечивающих доступ на причал.

Новый причал будет отличаться, лучшими эксплуатационными характеристиками, большей безопасностью, ремонтопригодностью и долговечностью. После обновления причал у Летнего сада сможет принимать пассажирские суда типа "Фонтанка", "Мойка" и других, яхты и катера.

Полностью завершить работы по обновлению причала у Летнего сада намерены в августе-сентябре этого года. Кроме того, металлические понтоны аналогичного типа до конца текущего года будут установлены и у Адмиралтейства.

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Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга