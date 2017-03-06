  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Новый водный маршрут запустят от "Лахты" до центра Петербурга
Сегодня, 20:31
86
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Новый водный маршрут запустят от "Лахты" до центра Петербурга

0 0

На линии будет курсировать теплоход "Чайка", который работает на сжиженном природном газе.

У "Лахта Центра" на Открытой набережной, 1, ООО "Газпром СПГ Технологии" откроет речной причал, соединяющий район с центром Петербурга новым водным маршрутом. Об этом 5 июля пишет "Ъ-СПб"

На линии будет курсировать теплоход "Чайка", который работает на сжиженном природном газе. Планируется, что судно выполнит до трех рейсов в сутки с загрузкой до 150 человек. Цена билета составит порядка 1,7 тыс. рублей для взрослых и около 1,1 тыс. рублей – для детей.

В ООО "Газпром СПГ Технологии" уточнили, что не намерены предоставлять доступ к причалу судам, использующим дизельное топливо.

Ранее мы рассказывали о том, что у "Метеоров" убрали промежуточную остановку на Арсенальной набережной.

Фото: Telegram / Lakhta Center / Лахта Центр

Теги: водный маршрут, лахта центр, чайка
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии