Еще троих человек удалось спасти.

При взрыве в больнице на западе Украины погибли два человека. Об этом на официальном аккаунте в социальной сети Facebook рассказали представители местного министерства здравоохранения. Известно, что инцидент зафиксирован в реанимационном отделении инфекционного госпиталя - в Косовской центральной районной больнице, находящейся в Ивано-Франковской области.

К моменту прибытия спасателей площадь пожара ориентировочно составляла 55 квадратных метров. В 21:42 вечера 28 декабря (22:42 по московскому времени) пожар локализован. пресс-служба Госслужбы по ЧС в регионе

Пламя ликвидировано в 22 часа вечера (в 23 часа по московскому времени). Специалисты нашли тела двух погибших. Еще три человека были эвакуированы из здания. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

При пожаре в Чебоксарах пострадали трое детей и взрослый.

Фото и видео: YouTube / Факти ICTV