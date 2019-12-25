Огонь распространился по квартире.

При пожаре в Чебоксарах пострадали трое детей и взрослый. Об этом рассказали региональные представители экстренных ведомств. Здание воспламенилось вечером 28 декабря в 23:38 по местному времени. Очаг пламени располагался в квартире на последнем этаже дома. Бригада ГУ МЧС была вызвана по адресу улица Максимова, 3.

Пострадали четыре человека, среди них трое детей 2014, 2018, 2021 годов рождения. Все госпитализированы. пресс-служба ГУ МЧС по региону

Специалисты смогли ликвидировать огонь в 00:45 утра 29 декабря по местному времени. В общей сложности к тушению пламени привлекались силы 29 человек личного состава и девять единиц спецтехники. От МЧС было задействовано 11 человек и три единицы техники.

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Фото: Piter.tv