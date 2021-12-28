Видео: в Апраксином дворе загорелась вентиляция торгового комплекса

Информации о пострадавших не поступало.

Во вторник вечером, 28 декабря, в Центральном районе Петербурга в Апраксином дворе загорелся пятиэтажный торговый комплекс. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 18:55. На 5-м этаже пятиэтажного торгового комплекса происходило горение в вентиляционном отсеке на площади 3 кв.метра, а также перекрытия кровли на площади 1 кв.метр.

На борьбу с огнем отправились 12 пожарных и 3 спецмашины. Его ликвидировали в 19:17. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее стало известно, что в Невском районе загорелась трехкомнатная квартира. С огнем удалось справиться меньше, чем за 20 минут.

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