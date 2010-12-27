При взрыве газа в центре Петербурга пострадал мужчина

В настоящее время за его жизнь борются медики.

На Красноармейской улице в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга в жилом здании взорвался газ. В момент взрыва в помещении находился мужчина. В настоящее время за его жизнь борются медики.

Ранним воскресным утром 7 июля 2019 года очевидец случившегося выложил пост в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербурфг" в социальной сети "ВКонтакте". По словам автора поста, взрыв произошел в квартире на первом этаже дома, находящегося на 13-ой Красноармейской улице в 4:50 утра. Стекла в подъезде были выбиты ударной волной и погиб котёнок. "Картина этого там была ужасная", — говорит очевидец.

Какой-либо информации о других постардавших при взрыве не поступало. Правоохранители устанавливают причины произошедшего.