При ремонте дорожного полотна на улице Римского-Корсакова применили инновационные технологии

Дорожники Санкт-Петербурга при ремонте дорог по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" успешно используют инновационные технологии. Так в Адмиралтейском при районе при выполнении ремонта улицы Римского-Корсакова группа компаний "АБЗ-1" использовала современный экологичный материал – так называемую "теплую" асфальтобетонную смесь.

"Теплый асфальт" – рационально подобранная смесь минеральных материалов (щебня, песка, минерального порошка) с применением технологий, позволяющих снижать температуру производства (вспененное битумное вяжущее, водосодержащие добавки, химические или органические добавки).



Это признанная в мире энергосберегающая ("зеленая") технологи. Особенность такой смеси в том, что рабочая температура ее производства, транспортировки и уплотнения на 20-30 °С ниже, чем температура стандартных горячих асфальтобетонных смесей. Это позволяет значительно снизить углеродный след и нагрузку на окружающую среду. Смесь полностью соответствует всем показателям качества, установленным ГОСТ. Ее применение на объектах дорожного строительства служит достижению целей стратегии низкоуглеродного развития России.



В рамках ремонта улицы Римского-Корсакова уложено 3,8 тонны "теплой" асфальтобетонной смеси в верхнем слое на участке от Лоцманской до Большой Подьяческой ул. протяженностью 1420 м. Кроме того, приведены в нормативное состояние тротуары, заменен бортовой камень, нанесена разметка термоплатиком.



Группа компаний "АБЗ-1" накопила большой опыт и экспертизу в производстве и укладке "теплого" асфальтобетона, занимаясь развитием технологии с 2010 года. Участки с "теплым" асфальтобетоном были уложены, в частности, на ЗСД, Академическом пр. в Пушкине, Новгородской ул., Оборонной ул. и ряде других объектов, которые находятся в постоянном мониторинге со стороны специалистов ГК "АБЗ-1" и заказчика. Участки полностью соответствуют по качеству асфальтобетону, произведенному по "классической" технологии.

Видео: Piter.TV