При работах в доме на Херсонской улице обрушилась стена

О пострадавших не сообщается.

При демонтаже лифтового оборудования в доме на Херсонской улице обрушилась стена. Она не является несущий, узнал Piter.TV от источника.

Инцидент произошел 24-го сентября в доме №7 на первом этаже. Работы пришлось временно приостановить. Обрушение создало угрозу обрушения маршевой лестницы первого этажа и подвала. Стена не граничит с квартирами и несет в себе заградительную функцию, однако также были обнаружены трещины в несущей колонне.

Исследования помещения заняло почти сутки.

Ранее Беглов запретил строить выход из метро прямо на Театральной площади.

Фото: citywalls.ru