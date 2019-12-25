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При работах в доме на Херсонской улице обрушилась стена
Сегодня, 12:49
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nadezhda_sib

При работах в доме на Херсонской улице обрушилась стена

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О пострадавших не сообщается.

При демонтаже лифтового оборудования в доме на Херсонской улице обрушилась стена. Она не является несущий, узнал Piter.TV от источника.

Инцидент произошел 24-го сентября в доме №7 на первом этаже. Работы пришлось временно приостановить. Обрушение создало угрозу обрушения маршевой лестницы первого этажа и подвала. Стена не граничит с квартирами и несет в себе заградительную функцию, однако также были обнаружены трещины в несущей колонне.

Исследования помещения заняло почти сутки.

Ранее Беглов запретил строить выход из метро прямо на Театральной площади. 

Фото: citywalls.ru

Теги: обрушение, стена
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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