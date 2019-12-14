При пожаре в доме на Коллонтай умер кот

Горела восьмикомнатная коммунальная квартира.

Утром 16 апреля, в Невском районе Петербурга в жилом доме произошел пожар. Об этом сообщили "Невские Новости".

Пожар произошел на четвертом этаже на улице Коллонтай, 25/2. По информации СМИ, в квартире что-то щелкнуло и повалил черный едкий дым. Все жильцы остались живы, однако, погиб домашний кот.

Как рассказала пресс-служба ГУ МЧС России по городу, загорелась восьмикомнатная коммунальная квартира. Пожар в течение полутора часов тушили 16 спасателей и четыре спецмашины.

Ранее в доме на Парашютной улице загорелась кухня.

Фото: Piter.TV