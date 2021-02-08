Сотрудникам МЧС удалось спасти 23 человек.

При пожаре в офисном здании в Екатеринбурге пострадали два человека. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Свердловской области.

Известно, что пожар произошёл в 23-этажном офисном здании на улице Белинского в столице региона. Внутри загорелись электрощитки — с первого по девятый этажи.

Сотрудникам МЧС удалось спасти 23 человек, шестерым из них помощь оказали при помощи дыхательных аппаратов. Известно, что два человека отравились продуктами горения — их госпитализировали.

Ранее в жилом доме в Кандалакше Мурманской области произошел пожар.

Видео: ВК/Инцидент Екатеринбург