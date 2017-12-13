В пожаре в Угловом переулке есть один пострадавший

В Адмиралтейском районе спасатели вытащили из квартиры пенсионерку.

В Адмиралтейском районе в ночь пожарные тушили загоревшееся жилое здание. Как сообщают представители ГУ МЧС, огонь распространился по квартире на втором этаже в доме под номером 9 на Угловом переулке.



Очевидцы рассказали о пострадавшем человеке. Спасатели вынесли из помещения пожилую женщину, вероятнее всего, хозяйку комнаты. Местные жители часто вызывают экстренные службы по данному адресу, так как там проживают маргинальные слои населения.



По информации от спасателей, воспламенение произошло из-за обстановки двухкомнатной квартиры. Пострадало 15 квадратных метров. Огонь удалось быстро локализовать.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

