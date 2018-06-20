На Ленсовета горела квартира: очевидцы заявили о гибели мужчины с собакой

В настоящее время сведения о жертвах проверяются.

В Московском районе Санкт-Петербурга вечером 8 апреля сгорела двухкомнатная квартира. По предварительным сведениям, в помещении находился мужчина с собакой. Очевидцы сообщили о том, что они погибли, однако, по данным от ГУ МЧС, пострадавших нет.

Информация о возгорании поступила на пульт дежурного экстренной службы около 23.16 часов. Огнеборцы выехали по адресу улица Ленсовета, 16. Специалисты установили, что на территории горела обстановка кухни и коридора. Выгорел участок на восемь квадратных метров.

Спасатели смогли ликвидировать пламя за час.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб