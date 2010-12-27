Ещё одна женщина в реанимации.

В четверг, 26 декабря, стало известно, что на Васильевском острове при пожаре в жилом доме погиб мужчина. Об этом сообщил "78.ru".

Возгорание произошло по адресу Гаванская улица, 18. Известно, что в двухкомнатной квартире вспыхнул поджар. Сгорела обстановка на площади 5 квадратных метров. На месте работало пятнадцать спасателей.

В пожаре погиб мужчина. Ещё одна женщина в реанимации.

Ранее мы сообщали о том, что в Приморском районе мужчина поджег "Киа" с помощью матраса.

Фото:pixabay