При поддержке Сбера в выставочном центре ПО «Ленрезерв» побывали ученицы кадетского корпуса

За активную гражданскую позицию и плодотворное участие в мероприятиях патриотической направленности 10 воспитанниц «Пансиона воспитанниц» Министерства обороны РФ наградили дипломами от Северо-Западного банка. За участие в подготовке военного парада в ознаменование 75-летия Победы председателю Северо-Западного банка Сбербанка вручили Медаль Министра обороны.

Пройти по воссозданной блокадной улице, оказаться внутри полевого госпиталя и понять, как выглядел спасительный ледовый путь – "Дорога жизни" - смогли ученицы петербургского кадетского корпуса "Пансион воспитанниц" Министерства обороны РФ.

Экскурсию ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в выставочном центре патриотического объединения "Ленрезерв" провели при поддержке Северо-Западного банка Сбербанка. Небольшими группами за два дня выставку посетили 320 человек. Воспитанницам пансиона рассказали обо всех аспектах жизни осажденного города.

Дияна Турунтаева, воспитанница Пансиона Министерства обороны Российской Федерации:

Меня поразило насколько сильна мощь бомбы, что она может пройти через несколько этажей и крышу прожечь.

За большой вклад в патриотическое воспитание от имени старшего вице-президента Сбербанка наградили начальника "Пансиона воспитанниц" Министерства обороны РФ Валентину Сенькину.

Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:

Мы с вами встречаемся накануне полного снятия блокады Ленинграда. Это очень большой и великий праздник как для Ленинграда, его жителей, так и для всей страны.

Дипломами от Северо-Западного банка Сбербанка за активную гражданскую позицию и плодотворное участие в мероприятиях патриотической направленности наградили и лучших учениц Пансиона.

Юлия и Ксения Козик, воспитанницы Пансиона Министерства обороны Российской Федерации:

Я не ожидала, что наградят. Наверное, это из-за того, что мы делали проект для армии России. Мы показали как выглядела улица в года Великой Отечественной войны.

Высокую значимость общественно-патриотических проектов Сбербанка отметил заместитель командующего войсками Западного Военного Округа полковник Андрей Воронин. От лица командирующего председателю Северо-Западного банка Сбербанка вручили Медаль Министра обороны за участие и подготовку военного парада в ознаменование 75-летия Победы.