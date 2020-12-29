При поддержке Сбера в выставочном центре ПО «Ленрезерв» побывали ученицы кадетского корпуса

Пройти по воссозданной блокадной улице, оказаться внутри полевого госпиталя и понять, как выглядел спасительный ледовый путь – "Дорога жизни" - смогли ученицы петербургского кадетского корпуса "Пансион воспитанниц" Министерства обороны РФ.
Экскурсию ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в выставочном центре патриотического объединения "Ленрезерв" провели при поддержке Северо-Западного банка Сбербанка. Небольшими группами за два дня выставку посетили 320 человек. Воспитанницам пансиона рассказали обо всех аспектах жизни осажденного города.
Дияна Турунтаева, воспитанница Пансиона Министерства обороны Российской Федерации:
Меня поразило насколько сильна мощь бомбы, что она может пройти через несколько этажей и крышу прожечь.
За большой вклад в патриотическое воспитание от имени старшего вице-президента Сбербанка наградили начальника "Пансиона воспитанниц" Министерства обороны РФ Валентину Сенькину.
Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:
Мы с вами встречаемся накануне полного снятия блокады Ленинграда. Это очень большой и великий праздник как для Ленинграда, его жителей, так и для всей страны.
Дипломами от Северо-Западного банка Сбербанка за активную гражданскую позицию и плодотворное участие в мероприятиях патриотической направленности наградили и лучших учениц Пансиона.
Юлия и Ксения Козик, воспитанницы Пансиона Министерства обороны Российской Федерации:
Я не ожидала, что наградят. Наверное, это из-за того, что мы делали проект для армии России. Мы показали как выглядела улица в года Великой Отечественной войны.
Высокую значимость общественно-патриотических проектов Сбербанка отметил заместитель командующего войсками Западного Военного Округа полковник Андрей Воронин. От лица командирующего председателю Северо-Западного банка Сбербанка вручили Медаль Министра обороны за участие и подготовку военного парада в ознаменование 75-летия Победы.
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