При обвале ступеней в Боткинской больнице пострадал 67-летний мужчина

В пятницу, 18 февраля, стало известно, что в Боткинской больнице при обрушении ступеней пострадал 67-летний сотрудник больницы. Об этом сообщают "Невские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел днем ранее, мужчина в результате падения ударился головой. Его госпитализировали в Мариинскую больницу. Медики оценивают его состояние как тяжелое. У мужчины – закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом затылочной кости и закрытый перелом верхней челюсти.
В Боткинской больнице сообщили, что частичное обрушение ступеней лестницы случилось в одном из технических помещений в здании №3 на Миргородской улице. Доступ в это помещение полностью закрыт. Устанавливаются все причины и обстоятельства происшествия.
"Там нет ничего невосстановимого": промышленный краевед прокомментировал обвал "Красного треугольника"
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все