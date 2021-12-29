При обвале ступеней в Боткинской больнице пострадал 67-летний мужчина

Его госпитализировали в Мариинскую больницу.

В пятницу, 18 февраля, стало известно, что в Боткинской больнице при обрушении ступеней пострадал 67-летний сотрудник больницы. Об этом сообщают "Невские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел днем ранее, мужчина в результате падения ударился головой. Его госпитализировали в Мариинскую больницу. Медики оценивают его состояние как тяжелое. У мужчины – закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом затылочной кости и закрытый перелом верхней челюсти.

В Боткинской больнице сообщили, что частичное обрушение ступеней лестницы случилось в одном из технических помещений в здании №3 на Миргородской улице. Доступ в это помещение полностью закрыт. Устанавливаются все причины и обстоятельства происшествия.

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Фото: Piter.tv

