При гриппе и ОРВИ марлевую маску нужно менять каждые два часа

Такую маску стоит сейчас надевать в метро и дома, если кто-то из близких уже начал болеть.

Для того, чтобы не заразиться гриппом, нужно обязательно делать прививку. Так единогласно ответили журналистам все эксперты на пресс-конференции, посвященной санитарно-эпидемиологической обстановке в регионе.

В Петербурге прививку сделали 50,8%, в Ленинградской области - более 50% человек.

Есть цель, как и в Европе, добиться 70% вакцинации населения. Тогда и заболеваемость, и количество летальных исходов уменьшится. Алексей Яковлев, главный врач городской клинической больницы им. С.П. Боткина

Все врачи не рекомендуют употреблять какие-то таблетки для профилактики, особенно без консультации со специалистом. Если все-таки кто-то из близких дома заболел, нужно носить маску как больному, так и всем членам семьи. Менять марлевую маску нужно каждые два часа. Ни в коем случае нельзя чихать в руку или рукав, нужно пользоваться только бумажными платочками. Также врачи рекомендуют как можно чаще мыть руки, тщательно мыть посуду, перед выходом на улицу мазаться аксалиновой мазью, а после прихода домой промывать нос.

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