При эвакуации детсада в Биробиджане умерла воспитатель

Причина смерти женщины выясняется.

При эвакуации в Биробиджане умерла воспитатель детского сада. Об этом сообщили "РИА Новости". Сотрудников и детей попросили выйти на улицу из-за сообщений о "минировании". В общей сложности в город получил ложные сведения о взрывчатых устройствах в 12 детсадах. В одном из них (под номером 24) 73-летняя женщина почувствовала себя нехорошо.

Вызвали скорую помощь, но, к сожалению, женщину спасти не удалось прокомментировали в мэрии

В настоящее время причина гибели воспитательницы устанавливается. На место трагедии выехал врио губернатора Еврейской автономной области и первый заместитель мэра Биробиджана. Обстоятельства произошедшего изучаются.

Ранее Piter.tv писал о том, что сроки сдачи моста из ЕАО в Китай сдвигаются на конец 2020 года.