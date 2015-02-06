Задержанный признал вину и активно сотрудничает со следствием.

В Биробиджане задержали готовившего диверсии агента СБУ. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

По данным силового ведомства, житель Биробиджана был завербован украинскими спецслужбами посредством сети интернет. Злоумышленник занимался сбором разведывательной информации об объектах Минобороны РФ. Он также изготовил контейнеры с зажигательной смесью для поджога пункта отбора на военную службу по контракту и совершения диверсий на железнодорожных путях.

По месту жительства мужчины обнаружены приготовленные им средства террора, а также средства связи для контактов с украинскими спецслужбами. Задержанный признал вину и активно сотрудничает со следствием. Расследуются уголовные дела по статьям о госизмене, теракте и диверсии.

Ранее мы сообщали, что жителя Севастополя приговорили к 16 годам за подготовку теракта в Крыму.

Видео: ЦОС ФСБ России